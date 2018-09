Konzert für Kamerun

Philippsburg-Huttenheim.Den „Freundeskreis Kamerun“ gibt es noch nicht lange in Huttenheim. Als „Hilfe zur Selbsthilfe“ für das kleine Dorf Bazou veranstalten die Mitglieder am Samstag, 22. September, ab 18 Uhr im Pfarrheim St. Peter ihr erstes Benefizkonzert.

Theo Nana, geboren im afrikanischen Bazou, wandte sich im vergangenen Jahr an seinen Sportverein und schilderte eindrucksvoll die Verhältnisse in seiner Heimat. So berichtete er von Schulen ohne Dach und Toiletten, von fehlenden Lehrern, weil sie nicht bezahlt werden, von ungenügender Trinkwasserversorgung und von nicht vorhandenen Möglichkeiten, sich selbstständig zu machen, da selbst Kleinkredite nicht zu bekommen sind.

Schon wenig Geld hilft

„Um offiziell Spenden sammeln zu können, gründeten wir im Clubhaus des FC Huttenheim den ,Freundeskreis Kamerun – Hilfe zur Selbsthilfe‘ für Bazou“, lässt Helfer Rolf Koch wissen. Schließlich seien die dortigen Missstände mit relativ wenig Geld zumindest zu verbessern. Theo Nana übernahm den Vorsitz.

Bei dem ersten großen Event werden die sechs Bands „Njamy Sitson“ (African Percussion), „Four from Down“ (Akustik), „Combofonix“ und „Noisy“ (beide mit Rock- und Pop-Covern), „Black Screws“ (Rock) und „Whiskey Wonderland“ (Metal) kostenlos auftreten. Der gesamte Erlös aus dem Konzert kommt dem Projekt Kamerun zugute. Neben typisch deutschen Schnitzel gibt es auch „afrikanische Teller“. wr

