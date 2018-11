Konzertverein wird gegründet

Philippsburg.Ein neuer, ganz besonderer Verein soll in Philippsburg entstehen: ein „Konzertverein“. Die Idee stammt von Matthias Hutter, dem Leiter der Musik- und Singschule Philippsburg. Vorgesehen ist die offizielle Vereinsgründung am Freitag, 30. November, um 18.30 Uhr im Vortragssaal (erstes Obergeschoss) der Musik- und Kunstschule.

Hutter leitet mittlerweile seit 18 Jahren die Musik- und Kunstschule. Leider laufe in Sachen klassische Konzerte recht wenig in Philippsburg, da das notwendige Geld fehle, sagt er. Mit Hilfe des Vereins soll das anders werden. Terminmäßig hofft der Musiker nach der Gründung auf drei bis vier Konzerte im Jahr. Wer Interesse am Konzertverein hat, aber am Freitag nicht dabei sein kann, kann sich unter huttermhutter@web.de oder telefonisch 0152/57 65 55 61 melden. wr

