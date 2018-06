Kostenlos im Rheintalbad surfen

Anzeige

Waghäusel.Die Junge-Liste-Fraktion (JL) fordert, diverse öffentliche Gebäude in der großen Kreisstadt mit kostenfreiem Wlan auszustatten. Denn „durch den Wegfall der sogenannten ,Störerhaftung‘ im vergangenen Jahr dürfte es keine rechtlichen Bedenken mehr gegen eine solche Einrichtung geben“, heißt es in dem Antrag der JL, den Stadtrat Heiko Mail dem Technischen Ausschuss zur Vorbesprechung vor der Behandlung im Gemeinderat am Montag vorlegte.

Konkret führt die JL sieben öffentliche Gebäude in ihrem Antrag auf. So soll die kostenlose Internetverbindung jeweils im Alten Rathaus in Kirrlach und Wiesental, dem Bahnhof, der Bibliothek und dem Rheintalbad in Waghäusel sowie in der Wagbach- und Rheintalhalle ermöglicht werden. Oberbürgermeister Walter Heiler wies zunächst darauf hin, dass die Stadtbibliothek bereits seit zwei Jahren einen kostenlosen Wlan-Zugriff bereitstellt. Den Stadtort Rheintalbad hielt er wie alle Ausschussmitglieder für sinnvoll, „denn wenn das neue Planschbecken nach der Sommersaison entsteht, können leicht die Kabel für den Hot-Spot bei den Erdarbeiten mitverlegt werden“.

Datenvolumen anpassen

Auch die Ausstattung der Mehrzweckhallen in Wiesental und Kirrlach fand breite Zustimmung. Jedoch sei hier die mögliche Bandbreite zu gering, wodurch viele Nutzer die Leitungen überfordern würden, wie Daniel König von der EDV-Abteilung im Rathaus dem Ausschuss erklärte. Im Laufe der Sanierungsarbeiten könnte aber eine bessere Verbindung angedacht werden.