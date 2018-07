Kräftemessen im Tauziehen

Anzeige

Waghäusel-Kirrlach.Nachdem das vom KSV Kirrlach im vergangenen Jahr durchgeführte Sommerfest mit einer Meisterschaft im Tauziehen für Frauen und Männer sehr gut angenommen wurde, findet am Sonntag, 8., und Montag, 9. Juli, eine Wiederholung statt.

Hierbei sollen sich die Mannschaften natürlich auch wieder Tauziehen messen. Alle teilnehmenden Mannschaften vom letzten Jahr waren so begeistert, dass sie auch dieses Jahr wieder an dieser Gaudi teilnehmen wollen, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Einmal alles für die Mannschaft geben und zum Dank einen richtigen Muskelkater haben, ist ein wahres Glücksgefühl. Es bringt Freude, Begeisterung und Zusammenhalt im Team. Bei den Frauen war es sehr spannend. Hierbei gilt es die Vorjahressieger, die KSV-Powermamas, zu schlagen.