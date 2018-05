Krankheit könnte Unfallursache sein

Anzeige

Karlsruhe.Offenbar haben die gesundheitlichen Probleme einer 55-jährigen Autofahrerin am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall auf der B 3 zwischen Karlsruhe und Wolfartsweier geführt.

Nach den Feststellungen des Verkehrsunfalldienstes war die Frau gegen 14 Uhr von Karlsruhe in Richtung Wolfartsweier unterwegs. In einer langgestreckten Rechtskurve fuhr sie wohl aufgrund ihrer Beeinträchtigung geradeaus weiter, ohne das Fahrzeug zu bremsen. Der Pkw schanzte in der Folge eine etwa anderthalb Meter tiefe Böschung hinunter und wurde schließlich von einem Baum gebremst.

Ins Krankenhaus gebracht

Die Fahrerin konnte anschließend ihr Wrack noch selbst verlassen, musste aber in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr bestehe nach erster Einschätzung der Ärzte bei ihr nicht. An dem älteren Auto entstand ein Totalschaden von geschätzten 2000 Euro, der zerstörte Baum wird mit etwa 1000 Euro veranschlagt. Zu nennenswerten Behinderungen im Bereich der Unfallstelle kam es nicht. pol