Kreationen aus der Heimat

Arbeiten aus Metall und Holz

Während sie in den alten Schubladen mit der bunten Seife stöbert und schnuppert, erzählt Stammkundin Anke unserer Zeitung: Wer einmal von ihrer Seife überzeugt ist, „reist Jutta Süß hinterher“. Ohne Ladengeschäft, sondern nur auf Märkten findet sich auch liebevoll Selbstgenähtes. Während Martina Bodmer aus Lingenfeld ihr Angebot zum ersten Mal kommerziell anbietet, ist Anneliese Mücke seit Anfang an dabei. Fröhliche Häschen und Küken machen Lust auf Osterdekoration. Kleine Arbeiten aus dem Vorjahr bietet die Philippsburgerin gegen eine Spende für das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen an. Schöne Arbeiten aus Metall und Holz locken die Gäste genauso an, wie die leckeren selbst gemachten Kuchen und Torten. Die Vorsitzende des Heimatvereins Helga Steinel-Hofmann freut sich über das positive Echo der Besucher. Helga Horwarth und Christa Mohr sind zwei der dekorations-begeisterten Frauen, die mit „Ach wie schön, da kann man einfach nicht widerstehen“ jedes Jahr durch die Stände schlendern. „Außergewöhnliche Floristik“ nennt Tanja Wächter aus Huttenheim die angebotenen Gestecke von Irma Sonnendecker aus Freimersheim. Bereits zum vierten Mal verbreitet die Dekorateurin und Floristin Osterstimmung mit ihren Pflanzen.

Aus Kirrlach zurück zu den Wurzeln in Philippsburg kommt für den „Markt für Schönes“ Werner Bentz mit seiner Drechselmaschine. Im Beruf Werkzeugmacher in der Metallindustrie findet er als Rentner in der Verarbeitung von natürlichen Materialien seinen Ausgleich. Der Bruder des Philippsburger Künstlers Manfred Bentz hat eine kreative Ader und gestaltet Schmuck, Füller und Dekoration liebevoll. Eine Blume aus Haselnuss zum Beispiel muss nass gedrechselt werden, damit das Holz nicht bricht. Erst wenn es getrocknet ist, kann es bemalt werden. Und auch Glasbläserei und Duftlampen machen Lust auf den Frühling. an

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 13.03.2018