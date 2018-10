Bruchsal.Ein geführter Waldgang der besonderen Art findet am Sonntag, 21. Oktober, zwischen 15 und 16.30 Uhr in Heidelsheim statt. Pfarrerin Andrea Knauber von den Christusgemeinden Unter- und Obergrombach und Förster Michael Durst (Stadtwald Bruchsal) begleiten den herbstlichen Gang durch den Wald bei Heidelsheim im Sinne vom Werden und Vergehen. Dabei wird der Kreislauf des Lebens in der Natur und im Leben auf interessante und besinnliche Weise betrachtet.

Der Treffpunkt ist der Waldspielplatz Heidelsheim, der an der Straße von Heidelsheim in Richtung Kraichtal liegt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der geführte Waldgang ist kostenfrei, um eine Spende zu Gunsten des Ökumenischen Hospiz-Dienstes wird gebeten. ris

