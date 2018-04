Kreisstraße 3587 voll gesperrt

Anzeige

Karlsruhe.Die Kreisstraße 3587 (vormals L556) zwischen dem Kreisverkehr am Ortsausgang von Kirrlach und dem Orteingang von Reilingen ist am Donnerstag, 19. April, von neun bis 16 Uhr voll gesperrt. Wie der Landkreis Karlsruhe in einer Pressemitteilung schreibt, werden dort in Zusammenarbeit mit der Hochschule Karlsruhe Vermessungsarbeiten zur Ermittlung des Straßenzustands für das Landratsamt Karlsruhe durchgeführt.

Der Verkehr wird über die K3536 nach St. Leon-Rot umgeleitet. Im Bereich der Ortslage von Kirrlach (Industriestraße und Kaigartenallee) werden diese Arbeiten ebenfalls durchgeführt. Die Verkehrsteilnehmer sollen diesen Bereich mit besonderer Vorsicht befahren. zg