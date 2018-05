Kreistag lehnt BR-Kennzeichen ab

Anzeige

Karlsruhe.An einer Wiedereinführung des Altkennzeichens „BR“ im Landkreis Karlsruhe hat der Kreistag kein Interesse. Wie der Landkreis in einer Pressemitteilung schreibt, bestätigte das Gremium in seiner Sitzung am Donnerstag mit 61 Stimmen bei 16 Gegenstimmen und zwei Enthaltungen seinen Beschluss vom 24. Januar 2013.

Zuvor hatten Mitglieder des Kreistags beantragt, dass sich der Kreistag mit der Thematik einer Wiedereinführung des BR-Kennzeichens befasst, nachdem von Befürwortern 4870 Unterschriften gesammelt wurden und in mehreren Landkreisen Altkennzeichen wieder eingeführt haben. Der Kreistag erkannte keinen Vorteil bei der Wiedereinführung des BR-Kennzeichens. zg