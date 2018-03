Kritik an „unerträglicher Hin- und Herschieberei“

Anzeige

Katastrophenschutzplan fehlt

Großer Andrang herrschte bei der dritten Bürgerinformationsveranstaltung der BI. Wie die Besucher aus dem rechtsrheinischen Gebiet betonten, fühlten sie das gleiche Unbehagen wie in der dicht besiedelten Region um Lingenfeld und Germersheim. Dort soll bekanntlich der Gefahrenherd um weitere 1900 Tonnen auf dann 3100 Tonnen erweitert werden. Das Problem werde dadurch verschärft, dass das 2009 von der Kreisverwaltung genehmigte schon bestehende Lager mit 1200 Tonnen weder Katastrophenschutzpläne besitzt, noch regelmäßige Brandschutzübungen aufweisen kann.

Dietmar Bytzek, Vorsitzender der BI, informierte ausführlich über den momentanen Stand der Verhandlungen mit der Kreisverwaltung und dem Innenministerium in Mainz. „Zurzeit sieht es so aus, als würden die Verantwortlichkeiten von einer Stelle zur anderen geschoben: eine unerträgliche Hin- und Herschieberei.“

Diese demonstrierte Hilflosigkeit sei nicht dazu angetan, die Befürchtungen der Anwohner auszuräumen, war aus der Zuhörerschaft mehrfach zu hören. Laut Bekanntgabe ist die nächste Zusammenkunft am Donnerstag, 1. März, 19 Uhr, im Wanderheim, an der Fronte Beckers 1, in Germersheim. wr

Info: Weitere Infos zur Initiative gibt’s unter www.kein-gefahrstofflager.jimdo.com/

Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.02.2018