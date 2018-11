Kross und saftig: Kartoffelpuffer mit Kichererbsenmehl

Bruhrain.„Sollen wir morgen Kartoffelpfannkuchen essen?“ – du kannst dir gar nicht vorstellen, wie groß unsere Freudenschreie waren, als meine Mutter meiner Schwester und mir früher diese Frage gestellt hat. Wir liebten Kartoffelpuffer.

Ich aß meine lieber mit Apfelmus, meine Schwester hat Salat als Beilage vorgezogen. Das war aber eher nebensächlich. Denn wenn Kartoffelpuffer auf den Tisch kamen, hieß das für uns automatisch: Wettessen. Wer wird wohl dieses Mal mehr schaffen? So wurde aus dem Mittagessen immer ein kleiner Wettbewerb, den meine Mutter dankbar belächelte – schließlich waren wir nicht für jedes Essen so leicht zu begeistern.

Heute backt zwar nicht mehr Mama unsere Kartoffelpfannkuchen aus, aber die Liebe zu diesem Gericht ist sowohl bei meiner Schwester als auch bei mir geblieben. Wer von uns beiden wohl heute mehr schaffen würde?

Das Rezept für zwei Personen dauert etwa 30 Minuten.

Zutaten

750 Gramm Kartoffeln, 75 Gramm Kichererbsenmehl, eine kleine Zwiebel, zwei Knoblauchzehen, Salz, Pfeffer, Muskat, Paprikapulver (edelsüß), Petersilie und Öl zum Anbraten.

Zubereitung

Schäle zuerst die Kartoffeln und reibe sie mit einer Küchenreibe. Die Zwiebel und die Knoblauchzehen schälen, fein würfeln und zur Kartoffelmasse geben.

Füge im nächsten Schritt das Kichererbsenmehl sowie die Gewürze und Kräuter hinzu. Falls du keine frische Petersilie zur Hand hast, kannst du auch tiefgekühlte oder getrocknete verwenden. Alles gut vermengen. Schmecke die Kartoffelmasse ab und würze sie gegebenenfalls noch nach. Heize in der Zwischenzeit den Backofen auf 125 Grad Heißluft vor – zum späteren Warmhalten der Puffer, ehe du alle ausgebacken hast.

Erhitze danach in einer großen Pfanne Öl. Wenn es heiß ist, kannst du mit einem Löffel die Puffer in die Pfanne setzen. Brate diese von beiden Seiten an, bis die Kartoffelpfannkuchen goldbraun und knusprig sind. Die Puffer dann aus der Pfanne nehmen und kurz auf Küchenpapier legen, um überschüssiges Fett loszuwerden. Dann auf einen Teller legen und die Puffer im Backofen warmhalten, während du den kompletten Teig nach und nach ausbackst. Dazu regelmäßig Öl nachlegen.

Küchen-Tipp

Neben Apfelmus eignet sich Endiviensalat hervorragend als Beilage zu den Kartoffelpuffern. vs

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.11.2018