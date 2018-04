KSC rückt auf Platz drei vor

Anzeige

Die Hausherren rannten weiter an und so leitete Christoph Göbel (30.) eine Chance für Zwickau ein. Uphoff wurde irritiert durch Eisele, Bentley Bahn nutze seine Chance jedoch nicht, KSC-Schlussmann hatte seinen Schuss sicher. Effektiv und eiskalt zeigte sich dann der KSC. Schleusener spielte seinem Vorlagengeber Pourie (36.) den Ball in den Lauf, der spielte sich frei und traf zum 2:0.

„Wir sind lauffreudiger und haben zwei schöne Tore erzielt“, lobte KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer seine Mannschaft zur Pause.

Nach Wiederanpfiff jedoch musste der KSC zunächst das 2:1 hinnehmen. Ein langer Ball, die Flanke von Göbel zu Eisele (46.) und der schob unhaltbar zum Anschluss ein.

Zwickau drängte weiter auf den Ausgleich und setzte die Karlsruher unter Druck. Göbels Flanke zehn Minuten später war gefährlich nahe am KSC-Tor. Zwickau verteidigte gut und drängte nach vorne.

Das Tor jedoch fiel auf der anderen Seite. Kai Bülow (61.) hielt seinen Kopf nach Ecke von Marvin Wanitzek perfekt hin und brachte den Ball zum 3:1 unter. Den Schlusspunkt setzte Anton Fink (80.) mit seinem Treffer zum 4:1. Zwar traf auch Toni Wachsmuth (86.) noch einmal für seine Zwickauer, die drei Punkte gehörten jedoch dem KSC.

„Wir wollen unbedingt den dritten Platz halten, damit wir Relegation spielen dürfen“, sagte Kapitän Bülow. mia

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.04.2018