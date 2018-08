KSC scheidet chancenlos aus

Karlsruhe.Mirko Slomka, Lars Stindl oder Mario Eggimann zwischen dem Karlsruher SC und Hannover 96 gibt es einige Verbindungen. So wollte sowohl der Drittligist aus Karlsruhe als auch der Bundesligist aus Hannover das Pokalspiel am gestrigen Sonntag im Wildpark für sich entscheiden. Am Ende sahen die 12 234 Zuschauer im Wildpark eine deutliche und verdiente 0:6(0:3)-Niederlage des KSC.

Vor Beginn

...