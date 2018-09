KSC-Spiel gegen Wiesbaden verlegt

Karlsruhe.Aufgrund einer Terminkollision wird das Heimspiel des Karlsruher SC gegen den SV Wehen Wiesbaden um einen Tag vorgezogen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) habe das Duell nun für Sonntag, 21. Oktober, 14 Uhr, neu angesetzt, teilten die beiden Clubs aus der 3. Fußball-Liga am Mittwoch mit.

Der Karlsruher SC hatte schon vor den Spielansetzungen seine Mitgliederversammlung für den Montagabend geplant (wir berichteten in der Bruhrainer Zeitung am Freitag, 14. September) und nach eigenen Angaben den DFB darüber rechtzeitig informiert. Die Versammlung kann also nun doch problemlos stattfinden. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.09.2018