KSC tritt nach Remis auf der Stelle

Unterhaching.Nur einen Punkt durfte der Karlsruher SC nach einem Abseitstor und guten Chancen bei der Spielvereinigung Unterhaching beim torlosen Remis in der dritten Fußballliga mitnehmen.

Die Karlsruher waren mit zwei neuen Akteuren ins Rennen gestartet. Tim Kircher kam für den gesperrten Damian Rossbach und Alexander Groiß besetzte mit Marvin Wanitzek die Sechserposition. Die erste Chance hatte Marvin Pourié. Kaum war die Partie angepfiffen, brachte Anton Fink (1.) die Kugel zu Pourié und Keeper Lukas Königshofer musste rettend eingreifen. Die Badener waren sehr gut im Spiel und setzten die Hausherren unter Druck. Unterhaching wurde dagegen erst einmal nicht gefährlich.

Die Karlsruher drängten, die Defensive der Gastgeber stand jedoch weitestgehend sicher und verhinderte gute Möglichkeiten. Zwar brachte Markus Schwabl (9.) den Ball in den KSC-Strafraum, dort war jedoch kein Hachinger zu finden und Benjamin Uphoff hatte das Leder sicher.

Torlos in die Pause

Beide Teams bemühten sich, auf dem nassen Rasen für Torgefahr zu sorgen. So flog der Ball nach Stephan Hains (15.) Schuss am KSC-Tor vorbei und auf der anderen Seite hatte der Spvgg-Schlussmann die Hereingabe von Kircher sicher. Weiter warteten die KSC-Fans auf gute Möglichkeiten ihrer Mannschaft. Eine ausgeglichene Partie hatte sich entwickelt, in der beide Mannschaften defensiv gut standen und die Vorstöße der Gegner unterbanden. Nach zwei Eckbällen wurde der KSC dann gefährlich. Zunächst rettete Königshofer vor dem Kopfball von Alexander Groiß. Die zweite Ecke brachte Wanitzek ebenfalls zu Groiß, der dann schließlich an der Latte scheiterte.

Ebenfalls per Ecke wurde Sascha Bigalke fünf Minuten vor der Pause gefährlich. Uphoff faustete den Ball weg, Luca Marseiler verfehlte mit dem Nachschuss das KSC-Tor. Beide Offensivabteilungen kämpften, ein Offensivfeuerwerk war trotzdem weit entfernt. Glück kam dem KSC dann eine Minute vor dem Pausenpfiff zu Gute, als sich Uphoff verschätzte, Porath aber das Tor nicht machte. Mit 0:0 ging es in die Kabine, aus der beide Teams unverändert heraus kamen.

Gegner nutzt Chancen nicht

In Durchgang zwei kamen die Hausherren zu den ersten Möglichkeiten, per Freistoß und Eckball. Bigalke (49.) aber schoss den Ball in die Mauer und auch die Ecken bekam die Spvgg nicht im Tor unter.

Schlussmann Königshofer (52.) rettete kurz darauf vor dem Schuss von Manuel Stiefler, der auch wenig später nach einem Eckball das Tor nur knapp verfehlte. David Pisot bremste in der 73. Minute Hain, als dieser alleine aufs Tor zulief. Vor dem Tor der Gastgeber verpasste Stiefler wenig später den Pass von Choi. Wie bitter war es dann schließlich für den Karlsruher SC, als Wanitzek (79.) zur Führung einschob, das Tor aber wegen Abseitsstellung von Choi nicht anerkannt wurde. Der KSC rannte weiter offensiv an, brachte das Leder aber bis zum Schlusspfiff des Spiels nicht mehr über die Linie. am

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.10.2018