KSC will den Aufstieg

Anzeige

Karlsruhe.Mit einem Sieg beim FC Magdeburg will der Karlsruher SC ins Rennen um die direkten Aufstiegsplätze in der 3. Fußball-Liga eingreifen. Zwar hat Magdeburg noch eine Nachholpartie zu absolvieren, dennoch könnten die Badener am heutigen Samstag um 14 Uhr vorerst mit dem Tabellenzweiten nach Punkten gleichziehen. „Wir machen uns da aber nicht nervös. Es gibt schlimmere Ausgangssituationen als die, die wir gerade vorfinden“, sagte Torjäger Fabian Schleusener am Donnerstag.

Für Trainer Alois Schwartz ist der Weg nach 21 Partien ohne Niederlage klar: „Wir müssen nur unsere Leistung abrufen. Wenn wir die in Magdeburg auf den Platz kriegen, dann holen wir auch in Magdeburg etwas“, sagte Schwartz.

Einsatz von Mehlem unsicher

Ein großes Fragezeichen steht allerdings nach wie vor verletzungsbedingt hinter Mittelfeldstratege Marcel Mehlem. „Ein großes Risiko gehen wir da nicht ein“, sagte Schwartz, der ansonsten keine Personalprobleme hat. Burak Camoglu (Sprunggelenksverletzung) ist ebenso wieder voll im Training wie Andreas Hofmann. Sollte Mehlem tatsächlich passen müssen, wäre erneut Kapitän Kai Bülow erste Wahl. Mit dem badischen Traditionsclub werden rund 2000 Anhänger nach Magdeburg reisen. Ein angebotener Sonderzug zum Spitzenspiel ist seit Wochen ausverkauft. dpa