KSC will Hannover ein Bein stellen

Karlsruhe.Sein erstes Tor für den KSC? Natürlich würde er das gerne am Sonntag ab 15.30 Uhr im DFB-Pokalspiel gegen den Bundesligisten Hannover 96 machen, erklärte Stürmer Saliou Sané vom Drittligisten Karlsruher SC gestern der BZ. Die Pokalpartie sei für ihn auch so eine besondere. Der gebürtige Hannoveraner hatte bei 96 in der Jugend gespielt und das Spiel gegen einen Bundesligisten sei immer toll.

Wenn Schiedsrichter Bastian Dankert die Partie im Wildpark anpfeift, dann wolle man das Spiel selbstbewusst angehen und „so lange wie möglich offen halten“, erklärt KSC-Trainer Alois Schwartz, der auf Marin Sverko und wohl auch Anton Fink verzichten muss. Der Rekordtorschütze der Liga plagt sich mit Problemen am Sprunggelenk herum – man teste, ob ein Einsatz klappe. Für die übrigen KSC-Profis sei es „ein schönes Spiel“. Da können wir uns an einem Bundesligisten messen“, freut sich Trainer Schwartz.

Die Pokalhistorie des KSC ist nicht die Beste. Vergangene Saison war man in der ersten Runde gegen Bayer Leverkusen mit 0:3 nach Verlängerung unterlegen. 2016 brachte 1860 München das Aus in Runde eins, 2015 gar der SSV Reutlingen.

Bisher war Hannover 96 nur ein einziges Mal im Pokal auf den KSC getroffen. 1991 im Viertelfinale verloren die Karlsruher mit 0:1. Am liebsten würde man das umdrehen und in Runde zwei einziehen, was für die klammen Kassen wichtig wäre. Dann könnte man auch in Sachen Neuzugang auf der Sechs etwas unternehmen. Torhüter Benjamin Uphoff, ein Angebot von Zweitligist Ingolstadt soll dem KSC vorliegen, konzentriere sich auf diese Aufgabe : „Es ist ein großer Gegner für uns und eine große Aufgabe, die wollen wir erledigen“, so Schwartz am

