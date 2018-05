KSC will heute aufsteigen

Anzeige

Karlsruhe.Der Karlsruher SC kann sich beim entscheidenden Spiel heute Abend sogar ein erneutes Unentschieden leisten, Gastgeber FC Erzgebirge Aue muss gewinnen oder auf starke Nerven im Elfmeterschießen hoffen. Um wie vor fünf Jahren den direkten Wiederaufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga zu schaffen, lässt der KSC nichts unversucht und machte sich bereits am Sonntag mit einem Zwischenstopp auf den Weg ins Erzgebirge. „Wir glauben an uns“, betonte Trainer Alois Schwartz: „Immer wieder, wenn die Mannschaft muss, hat sie geliefert.“ Das werde sie auch heute (18.15 Uhr/ZDF) im Relegations-Rückspiel machen.

Nach der Nullnummer im Hinspiel reicht dem KSC in Aue ein weiteres Remis – allerdings mit mindestens einem eigenen Tor. Aue muss gewinnen, will die Mannschaft von Trainer Hannes Drews nicht auch noch in die Verlängerung und womöglich ins Elfmeterschießen. „Unser Ziel ist ganz klar, dass wir das in den 90 Minuten für uns entscheiden“, sagte Drews. Seine Mannschaft sei aber auch für ein Elfmeterschießen gut vorbereitet.

Seit sechs Pflichtspielen wartet er mit seinem Team bereits auf einen Sieg, Tiefpunkt war das 0:1 beim Mitkonkurrenten SV Darmstadt 98 inklusive nicht anerkanntem klaren Aue-Treffer, weswegen der FCE noch auf den Relegationsrang abrutschte.