KSV Kirrlach vor Abstieg in Verbandsliga

Waghäusel.Für die Ringer des KSV Kirrlach war das Duell mit dem gleichfalls noch punktlosen KSV Hemsbach richtungweisend für den weiteren Verlauf der Saison und den Verbleib in der Oberliga. Wie Hemsbach wartet der KSV bereits seit sieben Kämpfen auf einen Punktgewinn, zusammen mit dem Team von der Bergstraße steckt man zum Ende der Vorrunde daher tief im Abstiegskampf.

Und die Kirrlacher bezogen mit 13:23 erneut eine empfindliche Niederlage – sie sinken damit weiter in den Tabellenkeller. Nun droht sogar der Abstieg in die Verbandsliga. „Dort würden wir mit unseren Eigengewächsen einen Neubeginn starten. Die Ausfälle der bisherigen Leistungsträger Markus Tomasovic und Sebastian Stadler schmerzen uns zu sehr“, so Kirrlachs Co-Trainer Pierre Heuser.

Bis zur Pause noch gute Aussicht

Wie in den Kämpfen zuvor hatte es im ersten Kampfabschnitt (9:7) noch gut für die Kirrlacher ausgesehen, die zur Pause durch die Schultersiege der Leistungsträger Benedict Metzger und Ion Cernean sowie einem hauchdünnen 1:0 für Jonas Sitzler – für den beim 1:1 gegen Alp Güner entschied – die letzte Wertung entschieden hatte.

Nachdem erneut David Eisenmann wegen seiner Verletzung früh aufgeben musste, schafften die Kirrlacher nur noch durch Leon Lohr, der Mahmud-Maik Gül mit 16:0 auspunktete, auf der Matte einen Sieg. Nachdem Lukas Sitzler im ersten Kampfabschnitt immerhin über sechs Kampfminuten Sergen Karakaya forderte (0:3), hatten die weiteren KSV-Athleten Vincent Heuser, Ashu Jain und Johannes-Axel Stadler in den Abschlusskämpfen bei vorzeitigen Niederlagen keine Chancen.

Mit dem schweren Kampf beim Spitzenteams des ASV Ladenburg beendet der KSV Kirrlach am kommenden Samstag die Vorrunde, wo beim Titelkandidaten eine weitere klare Niederlage droht. pw

