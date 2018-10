Küchenherd fängt Feuer

Rheinstetten.Ein Küchenherd hat in Forchheim Feuer gefangen und in das dritte Obergeschoss eines Wohnhauses die Freiwillige Feuerwehr Rheinstetten gefordert. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Wie der Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe mitteilte, wurden die Einsatzkräfte am Mittwochabend, gegen 19.20 Uhr zu einem Küchenbrand in die Karlsruher Straße alarmiert. Im dritten Obergeschoss brannte, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, in der Küche der Herd.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr war die Wohnung verraucht. Mit einem Trupp unter Atemschutz konnte der Brand rasch gelöscht werden. Mit der Wärmebildkamera wurde der Bereich nachträglich kontrolliert. Um die Brandwohnung rauchfrei zu bekommen, wurde diese durch die Feuerwehr belüftet.

Die Freiwillige Feuerwehr Rheinstetten war mit 32 Einsatzkräften unter der Leitung des Kommandanten Jürgen Landhäußer im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort. Die Polizei half mit einem Streifenwagen. zg

