Kunst in historischem Umfeld

Bruchsal.Sie schieben sich dazwischen, mischen sich unter das Bekannte, treten in Dialog, aber fügen sich bei alledem oft auch äußerst geschickt ein. Das schreibt Thomas Adam, Leiter des Städtischen Museums im Bruchsaler Schloss, in einer Mitteilung über eine Galerie im Bruchsaler Schloss der besonderen Art: Rund zwanzig Künstler der Hamburger Gruppe „Photo.Raum.Kunst“, um die gebürtige Badenerin Carmen Oberst, zeigenunter dem Titel „Vier Elemente - Archäologie der Zukunft“ Arbeiten in Bereichen des Barockschlosses.

Sämtliche Bereiche, das heißt: Eingestreut in die Prunksäle der Fürstenresidenz – bis in die historischen Ofennischen –, weiter in die Sammlungen des Deutschen Musikautomaten-Museums und in die lokalgeschichtlichen Präsentationen des Städtischen Museums.

Manche Werke sind offensichtlich zu sehen, die großformatigem Gemälde in den Fluren und Treppenhäusern etwa, anderes –kleinformatige Bilder, farblich Ton in Ton eingefügt in eine Schauvitrine – ist nur dem bewusst beobachtenden und suchenden Auge zugänglich. Die Sammlungen im Schloss erleben durch Objekte, Gemälde, Fotoarbeiten und Installationen der Künstlergruppe kleine Zäsuren, die zum Diskutieren anregen, oft genug aber auch ergänzend wirken und Perspektiven erweitern.