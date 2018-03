Kunststoff in all seinen Facetten

Anzeige

Die Ästhetik des Kunststoffs

Kunststoff gilt als das Material der scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten, lässt es sich doch in nahezu jede Form bringen und dann wieder durch Upcycling und Recycling neuen Verwendungen zuführen. Längst befasst sich eine große Anzahl von Gestaltern mit diesem vielseitigen Material. In der Sonderschau wird ein breites Spektrum von freien Arbeiten bis hin zu funktionalen Produkten präsentiert. Im Fokus stehen neue Anwendungsformen und Verarbeitungsmethoden sowie Arbeiten aus traditionellen Materialien in Kombination mit Kunststoffen. Kuratiert wird die Sonderschau von Andrea Basse. Die Diplom-Designerin lebt in Hannover und realisiert freiberuflich Projekte für den Bereich Angewandte Kunst und Design.

Sie erläutert, was die Sonderschau besonders macht: „Natürlich wollte ich eine große Vielfalt zeigen, denn mit dem Werkstoff Plastik entsteht auch eine neue Ästhetik. Diese spiegelt die Sonderschau mit exemplarischen Objekten wider, die vollständig oder zum großen Teil aus Plastik bestehen.“ Gestalterische Lösungen und handwerkliches Schaffen sind die Grundlage für erfrischende Unikate. Zahlreiche junge Designer haben Plastik für sich entdeckt und inzwischen beziehen viele gestaltende Handwerker aus „klassischen“ Berufen, wie Goldschmied oder Handweber, Plastik in ihre Arbeiten ein. Dabei werden aus Plastikabfällen hochwertige Produkte mit kreativem Design.

Vorhandenes wird umgenutzt, behandelt oder veredelt: Aus alten Einkaufstüten entstehen hauchzarte Colliers. Flip-Flops oder alte Saftpackungen werden zu Tischen, Hockern oder Vasen und PET-Flaschen erstrahlen als Lampen in „neuem Licht“. Die Arbeiten von Gestalterin Sylvia Bünzel aus Grethem zeigen wie umgenutzter Plastikmüll neu in Szene gesetzt werden kann. Aus Leinen, Musikkassetten sowie Video- und Tonband entstehen einzigartige Tischsets, die sie in der Kleinserie „mixed media“ präsentiert. Auch bei „strukturen 3“, einer weiteren Kleinserie, arbeitet die Handwebgesellin mit Zusatzausbildung „Gestalterin im Handwerk“ mit Kunststoff. Mikroschlauch sowie Musikkassetten, reflektierendes Garn und Leinen webt sie auf einem traditionellen Webstuhl zu Tischläufern.

Dreidimensionaler Druck

Auch Thorsten Franck hat sich dem Material Plastik verschrieben. Der Industriedesigner gestaltet Hocker aus dem 3D-Drucker. In der Kleinserie „7Stools7Days“ entwarf Thorsten Franck für jeden Tag der Woche einen unterschiedlichen Hocker. In knalligen Farben und mit präzisen Mustern haben die Sitzgelegenheiten einen hohen Wiedererkennungswert. Auch im öffentlichen Raum begegnet man seinen Kreationen wieder: in Waiblingen steht eine in Gelb-, Orange- und Rottönen gehaltene und aus unterschiedlich langen Holzleisten zusammengefügte Bank. Seine Arbeiten wurden bereits mit mehreren Auszeichnungen, darunter der „red dot award“ sowie der „if design award“, gewürdigt.

Kreationen dieser und weiterer Gestalter und aufstrebender Designer, die sich dem faszinierenden Material Kunststoff verschrieben haben, präsentiert die Sonderschau „Just Plastics…new uses“ auf der 10. Eunique vom 8. bis 10. Juni. zg

Info: Weitere Informationen unter www.eunique.eu und www.loft-designkaufhaus.de

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.03.2018