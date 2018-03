Kunstvolles Treibholz am Wasser

Anzeige

Oberhausen-Rheinhausen.Ein getrockneter Baumstamm steht auf einem kleinen Tisch auf einer Terrasse in Rheinhausen und ragt einen halben Meter in die Höhe. Unzählige Einkerbungen haben ihn gezeichnet. „Das soll später ein Häuserblock werden – wie in Manhattan“, sagt der Hobby-Künstler Alfred Keller. Er berührt die Vertiefungen des Holzes und sagt nachdenklich: „Das sind dann die kleinen Wohnungen.“

Keller ist 79 Jahre alt und „von Kopf bis Fuß“ Rheinhäuser – sein ganzes Leben habe er in dieser Gemeinde verbracht. Der Rentner mit perfekt gestutztem grauen Schnauzer und blau-grau karierter Schiebermütze lehnt sich dabei gemütlich in seinem Stuhl zurück und lächelt stolz.

Für diese Kunstwerke aus Holz gehe er jeden Tag am Rhein spazieren. Baumäste oder -stämme die angeschwemmt werden und ihm gefallen, nimmt er mit nach Hause. „Da ist natürlich auch viel Glück dabei, dass tatsächlich ein interessantes Stück dabei ist. Nach dem Hochwasser stehen die Chancen aber ziemlich gut“.