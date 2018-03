Kunstzirkel zieht Kreise

Anzeige

Oberhausen-Rheinhausen.In einer zweitägigen Ausstellung wollen die kreativen Mitstreiter des „Kunstzirkels“ Rheinhausen ihre Kunstwerke der Öffentlichkeit vorstellen. Unter dem Zirkeldach sind acht einheimische Künstler zusammengeschlossen, die sich schon einen Namen gemacht haben: Jutta Grein, Heiderose Leibig, Maria-Magdalena Martin, Ruth Kammerer, Susanne Weser, Paul Hambsch, Alfred Keller und Klaus Uhl.

Mehr als 100 Exponate – verschiedene Motive, Farbkombinationen, Macharten und Größen – zeigt die Vereinigung am Samstag, 24. März, 15 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 25. März, 10 bis 18 Uhr, in der Tullahalle. Zu bewundern sind Aquarelle und Ölgemälde, Acrylmalereien, Collagen und weitere Techniken. „Die Exponate repräsentieren verschiedene Malstile wie Impressionismus, Realismus, abstrakte Kunst und gegenständliche Malerei“, betont Sprecherin Jutta Grein. Der Elternbeirat der Grundschule bewirtet. wr