Kuschelstimmung mit Scheinwerfern

Karlsruhe.Am 18. Oktober startete die achte Staffel der erfolgreichsten deutschen Musikshow „The Voice Of Germany“. Das schreibt das Semmel Concerts Entertainment Unternehmen in einer Pressemitteilung. Direkt im Anschluss, am 27. Dezember, gehen die besten vier Talente und zwei Wildcard-Gewinner gemeinsam mit einer Live-Band auf Deutschland-Tour. In 20 Städten können die Fans ihren Talenten, die sie Wochen zuvor ins Herz geschlossen haben, besonders nah kommen. Unter anderem sind die Musiker am Samstag, 29. Dezember, 19.30 Uhr in der Schwarzwaldhalle Karlsruhe.

Mit „The Voice of Germany“ ist vor acht Jahren eine TV-Sendung gestartet, die aus der heutigen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken ist: Seit 2011 läuft die oft betitelte „Casting-Show fürs Herz im Wechsel auf ProSieben und SAT.1. Binnen weniger Sekunden werden die Zuschauer von der Stimmgewalt der Talente in ihren Bann gezogen, denn hier zählt einzig und allein die Stimme.

Persönliche Geschichten

In 17 Folgen lernen die Zuschauer den Menschen „hinter der Stimme“ Stückchen für Stückchen kennen. Alle Teilnehmer haben eines gemeinsam: die tiefe Leidenschaft zur Musik und das Ziel, als Sänger irgendwann den eigenen Lebensunterhalt zu verdienen. Der Traum vieler Menschen. Den Beobachtern zu Hause wachsen genau diese Träumer ans Herz. Denn sie sind Augenzeugen sehr persönlicher Geschichten der Talente, die Woche für Woche hoffen und bangen am Ende als Sieger das Finale zu verlassen. Nicht nur die „The Voice of Germany“-Talente wachsen in den mehr als zwei Monaten zu einer kleinen Familie zusammen, auch die gesamte Show ist pures Family-Entertainment. Gestern noch der Junge oder das Mädchen von nebenan, kurze Zeit später der Mittelpunkt im Scheinwerferlicht. Gänsehaut pur und die beste Unterhaltung für die ganze Familie.

Mit dem Tourstart von dem Live-Ableger „The Voice of Germany – Live in Concert“, am Donnerstag, 27. Dezember, wird die Kuschelstimmung zum Ende des Jahres erneut in Deutschlands Veranstaltungsstätten geholt. Denn die Live-Show setzt bei den Konzerten auf die gemütliche Wohnzimmeratmosphäre. Bereits seit der zweiten Staffel (2014) werden die musikalischen Geschichten um die besten Stimmen Deutschlands auf der großen Live-Bühne weitergeschrieben.

On the Road immer mit dabei: Die vier Finalistinnen der TV-Sendung, zwei vom Publikum gewählte Wildcard-Gewinner und natürlich die Live-Band. Seite an Seite bringen sie die heimischen Gänsehaut-Momente in ausgewählte Konzerthallen des Landes.

Eines ist sicher: Sei es die TV-Sendung oder die gleichnamige Tournee: Beide berühren im gleichen Maße die Herzen des Publikums, ganz egal ob vor dem Fernseher oder in der Veranstaltungsstätte um die Ecke. Bei „The Voice of Germany“ zählt lediglich die Stimme und das soll ja am Ende die beste Deutschlands sein. zg

