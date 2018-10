L 605 stadteinwärts zeitweise gesperrt

Karlsruhe.Auf der L 605 stadteinwärts finden ab Montag, 22. Oktober, Reparaturarbeiten an der Bulacher Hochbrücke statt. Wie das Tiefbauamt mitteilt, erfordert die dabei vorgesehene Instandsetzungsmaßnahme an der Fahrbahnübergangskonstruktion der Brücke auf der L 605 im Bereich des Bulacher Kreuzes die Sperrung der einzelnen Fahrstreifen in Richtung Stadtzentrum nacheinander. Alle Fahrbeziehungen am Bulacher Kreuz sind jedoch jederzeit möglich.

Bereits im Jahr 2017 führte das Tiefbauamt an diesem Brückenbauwerk Sanierungsarbeiten durch. Bei dem eingetretenen Schaden handelt es sich um ein defektes Dichtband an der Fahrbahnübergangskonstruktion, das das Brückenwiderlager vor Wassereintritt schützt und ausgetauscht werden muss. Da sich solche Dichtbänder in der Bewegungsfuge von Brücken befinden, können diese nicht vollständig gegen mechanische Einwirkungen geschützt werden. zg

