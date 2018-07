Ladendieb flüchtet mit Ware

Anzeige

Karlsruhe.Ein unbekannter Mann hat in einem Einkaufsmarkt in der Rintheimer Forststraße am Montagnachmittag Ware geklaut. Wie die Polizei mitteilte, entwendete der Mann gegen 15.30 Uhr Ware und wollte den Markt verlassen. Ein aufmerksamer Ladendetektiv bemerkte den Diebstahl und sprach den Unbekannten an. Nachdem er den Dieb aufgefordert hatte, mit in sein Büro zu kommen, wehrte sich dieser und flüchte.

Der Täter soll etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß sein. Er trug ein weißes T-Shirt, eine graue kurze Hose und schwarze Turnschuhe. Er hatte dunkelblonde, seitlich rasierte Haare und ein auffallend langes Pony. Außerdem trug er eine große, dicke Goldkette und führte eine Bauchtasche mit sich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0721/6 66 32 11 entgegen. pol