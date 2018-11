„Land der Denker“

Bruchsal.Ministerpräsident Winfried Kretschmann und sein Stellvertreter, Innenminister Thomas Strobl, waren am gestrigen Dienstag zu Gast in Bruchsal. Zur Halbzeitbilanz der grün-schwarzen Landesregierung Baden-Württembergs sagt der hiesige Bundestagsabgeordneten Dr. Danyal Bayaz (Bild): „Was mich als Startup-Beauftragter der grünen Bundestagsfraktion besonders an der Landesregierung freut, sind Programme wie der Innovationsfonds und das Förderprogramm Gründungskultur in Studium und Lehre.

Mit dem Innovationsfonds werden Existenzgründungen mit Wagniskapital gefördert – im Doppelhaushalt 2018/19 mit jeweils zehn Millionen Euro. Damit bleibt unser Baden-Württemberg das Land der Tüftler und Denker.“

Außerdem sagt er: „Die systematische Förderung der Gründungskultur freut mich. Unter der Leitfrage ,Studierst du noch oder gründest du schon?‘ gibt es ein Förderprogramm für eine Gründungskultur in Studium und Lehre, die vom baden-württembergischen Wissenschaftsministerium von 2016 bis 2019 mit acht Millionen Euro unterstützt wird. Damit behält das Land seinen Zukunftskurs bei.“ zg /(Bild: Kaminski)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.11.2018