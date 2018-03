Landrat will Betroffene besser vernetzen

Anzeige

Karlsruhe.Der Rettungsdienst in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz stand in jüngster Zeit häufig im Fokus. Wie der Landkreis Karlsruhe in einer Pressemitteilung schreibt, stand dabei insbesondere die Hilfsfrist, also die Zeit, die zwischen dem Eingang des Notrufs in der Leitstelle und dem Eintreffen des Rettungsfahrzeugs vor Ort vergeht im Mittelpunkt. Grund genug, im Ausschuss für Umwelt und Technik des Kreistages über die derzeitige Situation des Rettungsdienstes in der Region Karlsruhe zu berichten.

Aus notfallmedizinischen Gründen soll die Hilfsfrist möglichst nicht mehr als zehn, höchstens 15 Minuten betragen und in mindestens 95 Prozent aller Notfälle eingehalten werden. Auf diese Planungsgröße hin muss der Rettungsdienst personell, materiell und lokal ausgerichtet sein. Bis 2013 wurden diese Vorgaben im Großen und Ganzen auch erreicht, berichtete erster Landesbeamter Knut Bühler. Seither hat sich die Situation jedoch verschlechtert und liegt ausweislich der zuletzt verfügbaren Zahlen bei etwa 90 Prozent.

Die Durchführung des Rettungsdienstes ist den Krankenkassen und den Rettungsorganisationen als Selbstverwaltungsaufgabe übertragen. Zentrales Gremium ist der Bereichsausschuss, der die Angelegenheiten des Rettungsdienstes regelt und den Bereichsplan erstellt. Die Rechtsaufsicht über den Bereichsausschuss obliegt dem Landratsamt als staatliche Verwaltungsbehörde.