Lasershow am Erlichsee

Anzeige

Oberhausen-Rheinhausen.Manche sprechen gar von einer „Kultveranstaltung rund ums Bike“ oder vom „Treffen der Superlative“. Seit 1996 veranstaltet der „Harley Club Oberhausen/Germany“ am 1. Mai ein überregionales Event am Erlichsee. Am 30. April gibt’s zuvor zünftigen „Rock in den Mai“ von verschiedenen Live-Bands, am Feiertag werden beim „Tag der Harley“ die imposantesten Motorräder ausgestellt. In langen Schlangen stehen dann Hunderte von Bikes auf dem Gelände: Motorräder sämtlicher namhafter Hersteller.

Harley Davidson gibt den Besuchern die Möglichkeit, die gesamte Modellpalette zu erkunden. Begehrt sind stets die Harley-Probefahrten. An rund 40 Ständen darf gestöbert werden. Wer will, kann sich vor Ort Tattoos stechen lassen. Selbst die Kinder haben die Möglichkeit, in einem betreuten Bereich auf dem Gelände mit Kindermotorrädern eine Runde zu drehen. Zum Vorabend-Programm gehören auch eine Laser- und eine Erotik-Show. wr