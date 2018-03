Leichter Aufschwung spürbar

Anzeige

Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 770 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Plus von 17 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem gegenüber stehen 657 Abmeldungen von Arbeitslosen (ein Plus von 57). Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Februar um 18 Stellen auf 330 gestiegen; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 30 Arbeitsstellen mehr.

Arbeitgeber meldeten im Februar 117 neue Arbeitsstellen, 13 mehr als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 178 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das eine Abnahme von 1. zg

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 01.03.2018