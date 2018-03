Lesung erinnert an bewegte Stadtgeschichte

Anzeige

Bruchsal.Zum Gedenken an die Bombardierung Bruchsals am 1. März 1945 lud die Badische Landesbühne (BLB) unter dem Titel „Es ist unsere Geschichte“ zu einer Lesung mit anschließendem Podiumsgespräch ins Feuerwehrhaus ein. Idee der Veranstaltung sei, so Intendant Carsten Ramm in seiner Begrüßung, eine neue Beschäftigung mit der Geschichte der Stadt anzuregen, wie die BLB in einer Mitteilung schreibt. Insofern war der Ort bewusst gewählt. Denn dort wo sich heute das Feuerwehrhaus befindet, hatten Nationalsozialisten in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 die Bruchsaler Synagoge in Brand gesteckt. „Dass in den 50er Jahren ausgerechnet ein Feuerwehrhaus an einem Ort errichtet werden konnte, wo eine Synagoge niederbrannte, ist bezeichnend für eine Mentalität des Verdrängens und Verschweigens, des Ausblendens und Nicht-wissen-Wollens“, so Ramm.

Die Lesung beschäftigte sich mit der Bruchsaler Stadtgeschichte zwischen 1933 und 1945. Sie eröffnete mit Zeitzeugenberichten zur Bombardierung der Stadt. Die weitere Textauswahl warf Schlaglichter auf Bruchsal im Nationalsozialismus: Die Emigration des jüdischen Tuchgroßhändlers Otto Oppenheimer, die Deportationen nach Gurs, der Terror nationalsozialistischer Rassenpolitik, wie er sich im Mord an einen polnischen Zwangsarbeiter in Helmsheim zeigte, die Hinrichtungen durch die Guillotine auf dem Gelände des Wehrmachtsgefängnisses, schließlich die Zerstörung der Bruchsaler Synagoge in der Reichspogromnacht und die Errichtung des Feuerwehrhauses zu Beginn der 1950er Jahre. Sina Weiß, Markus Hennes und Stefan Holm, Mitglieder des Ensembles der Badischen Landesbühne, lasen die Texte.

Gedenkminute für Bombenopfer

Im Anschluss an die Lesung bat Carsten Ramm um eine Gedenkminute für die Opfer des Bombardements vor 73 Jahren. Für das folgende, von Ramm moderierte Gespräch nahmen Rainer Kaufmann, Bernd Morlock, Rolf Schmitt und Prof. Dr. Werner Schnatterbeck auf dem Podium Platz.