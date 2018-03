Lewin Heilig zeigt es allen – trotz Diabetes

Anzeige

Mehr als 20 Kampfrichter

Zeigt der Kampfrichter mit dem Arm seitlich, ist es ein Punkt, nach oben ist es eine volle Bewertung – wenn diese vor Ablauf der Kampfzeit in allen drei Kategorien gegeben werden, gewinnt der Kämpfer durch volles K. o. vorzeitig und bekommt 14/0 Punkte.

Mehr als 20 lizenzierte Kampfrichter waren in Philippsburg im Einsatz – zuzüglich Physiotherapeuten und vielen weiteren Helfern bei Technik, Auf- und Abbau und Bewirtung. Eine solch landesweite Veranstaltung auszurichten, sei nicht vielen Vereinen möglich, wusste auch der Mit-Verantwortliche des Turniers Tom Ismer vom FZC Philippsburg. „Wir danken den örtlichen Vereinen für die Bereitschaft, auf die Halle zu verzichten, und der Stadt als Schirmherr sowie allen Sponsoren“, sagte Ismer. Die Hilfsbereitschaft der Vereinsmitglieder sei unvergleichlich toll.

Markus Ridder bescheinigte den Philippsburgern, man könne sich als Veranstalter 100-prozentig auf den FZC verlassen. Mario Dürr, Bürgermeister a. D. aus Neckarwestheim und Vizepräsident des Ju-Jutsu-Verbandes Württemberg, wusste derweil, dass ein Posten wie dieser volles Engagement und viel Zeit erfordere, die neben Beruf und Familie heutzutage oft schwierig aufzubringen sei.

Dirk Schuster, Landeskampfreferent bei diesem Turnier und seit 25 Jahren als Kampfrichter auch auf Bundesebene im Einsatz, bestätigte dies. Er war in Philippsburg unter anderem verantwortlich für das korrekte Wiegen. Hier habe es schon Tränen gegeben, denn schnell sind es im Vergleich zur heimatlichen Waage zwei Kilogramm zu viel und der Kämpfer gerät in die nächste Gewichtsklasse.

Ein junger Mann aus dem FZC Philippsburg stach indes besonders hervor: Lewin Heilig. 14 Jahre jung, belegte er in der Kategorie Cadets U15 männlich bis 50 Kilogramm wieder den ersten Platz und qualifizierte sich somit zum dritten Mal für die Süddeutschen Meisterschaften. Trotz diagnostizierter Diabetes und einer dadurch bedingten sechsmonatigen Pause hat er sich durch seinen Kampfgeist und dreimal die Woche Training zurück in den Kader gekämpft und es allen – und auch sich selbst – gezeigt: Mit eisernem Willen und unter den wachen Augen seiner Mutter ist alles möglich.

Tosender Applaus für Sieger

Am 5. Mai drücken ihm und den anderen qualifizierten Gewinnern in Schwäbisch-Hall nun die Vereinskollegen die Daumen. So gab es nicht nur für ihn, sondern für alle erfolgreichen Sportler des Turniers bei den Preisverleihungen tosenden Applaus.

Auch der Schirmherr der Veranstaltung, Philippsburgs Bürgermeister Stefan Martus, der die Pokale und Glückwünsche übergab, zeigte sich stolz auf die Athleten und den fünften Platz des FZC Philippsburg im Medaillenspiegel bei 18 teilnehmenden Vereinen.

Info: Weitere Bilder des Turniers unter www.bruhrainer-zeitung.de

© Mannheimer Morgen, Montag, 05.03.2018

Zum Thema Ju-Jutsu Landesmeisterschaften 2018 in Philippsburg