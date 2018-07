Lichterprozession mit Madonna zum Marienfest

Anzeige

Waghäusel.Zum Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel feiert die Wallfahrtskirche Waghäusel am Mittwoch, 15. August, ihr Patrozinium und lädt zu einem großen Wallfahrtstag ein. Das schreibt das Kloster Waghäusel in einer Pressemitteilung.

Am Vorabend, Dienstag, 14. August, um 19.30 Uhr wird die erste festliche Wallfahrtsmesse mit Marienweihe gefeiert. Anschließend findet die traditionelle Lichterprozession mit der Madonna statt. Ab 21.30 Uhr folgt die mit Lobpreisliedern gestaltete eucharistische Nachtanbetung in der Kirche.

Kräuter werden gesegnet

Am Tag selbst werden um 7, 8.30, 10 und 18.30 Uhr Heilige Messen gehalten, wobei in der 10-Uhr-Messe nach altem Brauch Kräuter gesegnet werden.