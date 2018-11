Lieder aus Mary Poppins

Philippsburg-Huttenheim.„Night of music“ – John Bon Jovi meets Mary Poppins“, so heißt es am heutigen Samstag, wenn die in zwischen fünfte „Night of music“ des Musikvereins Huttenheim in der Bruhrainhalle stattfindet. Unter der Leitung des Dirigenten Marcus Frey bietet die große Musikerschar querbeet ein Repertoire aus Film, Fernsehen, aus Musical und Gesangseinlagen.

Untermalt von Bildern und Filmsequenzen, das Ganze moderiert von Günter Friedrich und Noemi Heiler, soll die Großveranstaltung ein Abend für die ganze Familie werden. Als Solistin konnte Laura Kirchgässner aus Graben-Neudorf für „Gabriellas Song“ gewonnen werden. Die Saalöffnung ist um 18.30 Uhr, das Konzert beginnt um 19 Uhr.

Nach fünf langen Jahren kommt in Huttenheim wieder eine „Night of music“ zustande. „Wir üben und proben seit Monaten, geben unser Bestes und sammeln beispielsweise Filmausschnitte“, verrät Musikerin Conny Barth.

Abend startet mit Blockflöte

Auf dem reichhaltigen Programm stehen Filmhits aus Rocky, Winnetou & Old Shatterhand und Mary Poppins. Zu hören sind auch die bekannte „Bohemian Rhapsody“ und „Purple Rain“, der Song des Musikers Prince. Den Einstieg in das „Festival“, so der Musikverein, bestreitet die Blockflötengruppe der Kooperation Schule/Verein. wr

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.11.2018