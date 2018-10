Literatur wird wöchentlich aktualisiert

Bruchsal.Die Badische Landesbibliothek präsentiert ihren Nutzern die Top 25-Bestseller des Börsenblatts des Deutschen Buchhandels an zentraler Stelle in ihrem Foyer.

Das schreibt die Landesbibliothek in einer Pressemitteilung. In zwei orangefarbigen, speziell angefertigten Regalen sind Romane, Biographien, Kochbücher und vieles mehr zu finden. Die Werke aus den Sparten Belletristik und Sachbuch stehen dabei gleich in Mehrfachexemplaren zur Verfügung, so dass es zu keinem Verdruss durch lange Wartezeiten kommt.

Zudem wird durch wöchentliche Aktualisierungen sichergestellt, dass sich die Literatur stets auf dem Laufenden befindet. „Wir erhoffen uns von diesem neuen Angebot einen maximalen Mitnahmeeffekt. Denn viele der Nutzer können im Vorbeigehen nun neben wissenschaftlicher Fachliteratur schnell auch noch die Literatur für die Freizeit abgreifen“, erläutert Dr. Volker Wittenauer, stellvertretender Direktor der Badischen Landesbibliothek. Die Präsentation der Top 25-Bestseller im Foyer steht in logischer Konsequenz zu der bereits im Jahr 2015 eingerichteten studierBar.

Lernen und Forschen

Dort finden Nutzer nachgefragte Titel zu den Themen Lernen, Recherchieren, Forschen, Schreiben und Präsentieren. „Ernst und Unterhaltung – das „E“ und „U“ der Literatur – kann der Nutzer in unserem Foyer ab sofort also direkt nebeneinander entdecken“, führt Volker Wittenauer aus. Die in unmittelbarer Nähe gelegene bib-Lounge lädt mit ihrem Mobiliar zum Schmökern und Lesen der ausgewählten Bücher ein.

Ob im privaten Umfeld, im Fernsehen oder Radio – die meistverkauften Bücher Deutschlands, die stapelweise in den Buchhandlungen ausliegen, sind Gesprächsstoff. Das neue Serviceangebot ermöglicht allen Interessierten ohne vorherige Recherche einen Überblick über diese stark nachgefragte Literatur. zg

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.10.2018