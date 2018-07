Livebilder aus dem Gebäude des Reaktors

Anzeige

Philippsburg.Rundgänge für angemeldete Besucher und eine Live-Schaltung ins Reaktorgebäude sowie Informationen zum Rückbau des Kernkraftwerks Philippsburg (KKP) und zum Bau des Reststoffbearbeitungszentrums (RBZ) und Standort-Abfalllagers (SAL) bietet die Energie Baden-Württemberg (EnBW) am Samstag, 28. Juli, auf dem Gelände des KKP.

In einer Info-Ausstellung im Info-Center werden zudem die Rückbau-Vorhaben in Filmen und auf Schautafeln erläutert. Bei einer Gesprächsrunde mit der Geschäftsführung um 15 Uhr wird live in das Reaktorgebäude geschaltet, um die Fortschritte der dortigen Arbeiten zu erklären. Besucher des Infotages können wegen der Bauarbeiten nicht direkt beim Info-Center parken, sondern sollen zur Hauptzufahrt fahren. Parkplätze sind dann ausgeschildert. mele