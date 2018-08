Livemusik und Shows locken ins Festzelt

Anzeige

Das traditionelle Turmblasen des Neureuter Posaunenchors von den Türmen der Nord- und Südkirche leitet den Kerwe-Sonntag ein. Ab 11 Uhr gibt der Neureuter Musikverein das Frühschoppenkonzert im Festzelt und ab 14 Uhr wird dort sportliche Unterhaltung geboten, unter anderem vom „Spundefresser Showtanz-Team“ und der „Freestyle Frisbee-Show“. Blues, Pop und Soul vereinen „Maigold“ ab 19 Uhr auf der Bühne.

Kulinarischer Höhepunkt mit der Kerwe-Spezialität „Saueressen“ ist am Kerwe-Montag der Spezialfrühschoppen ab 11 Uhr im Festzelt. Das traditionelle Gericht bieten auch die Neureuter Gaststätten an. Der Seniorennachmittag mit Karl Knobloch startet ab 14 Uhr. Abends tritt ab 19 Uhr die Band „Vorsicht Vier“ auf und um 22 Uhr enden die Feierlichkeiten mit einem großen Brillantfeuerwerk.

Zu Fuß oder mit dem Rad

Während der Kerwe werden einige Straßen aus Sicherheitsgründen von Freitag, 17. August, bis Montag, 20. August, gesperrt. Gäste sollten daher am besten zu Fuß, mit dem Rad oder der Straßenbahn zum Festplatz kommen. Betroffen ist zum einen die Unterfeldstraße, zwischen Neureuter Querallee bis zur Teutschneureuter Straße, wobei die Umleitung über die parallel verlaufende Gürrichstraße erfolgt. Für Anlieger und Badbesucher bleibt die Zufahrt aus südlicher Richtung jedoch offen. Außerdem sind die Teutschneureuter Straße, beginnend ab der Gürrichstraße und daran anschließend die Untere Hardtstraße bis zur Linkenheimer Landstraße gesperrt. Die Umleitung kann hier über die Gürrichstraße, Neureuter Querallee und Linkenheimer Landstraße erfolgen oder umgekehrt in die Gegenrichtung. Anlieger sind von dieser Sperrung ausgenommen. Am Montag, 20. August, ist das Neureuter Rathaus aufgrund des Kirchweih-Festes ab 10.30 Uhr geschlossen. zg

Info: Weitere Infos unter www.kerwe-neureut.de

Donnerstag, 09.08.2018