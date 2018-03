Lizenz fürs Trainieren

Anzeige

Frankfurt.Der Karlsruher SC hat einen weiteren zertifizierten Fußballlehrer. KSC-U19-Coach Lukas Kwasniok erhielt am Montag beim DFB sein Zertifikat. Nach zehn Monaten Ausbildung an der Hennes-Weisweiler-Akademie haben die Teilnehmer des 64. Fußball-Lehrer-Lehrgangs ihre Lizenzen erhalten. Alle 25 Teilnehmer bestanden die Prüfung und sind nun Inhaber der Fußball-Lehrer-Lizenz, die gleichbedeutend mit der UEFA-Pro-Lizenz ist.

Der 64. Lehrgang war der siebte an der Sportschule in Hennef und der letzte unter Leitung von Frank Wormuth. Nach zehn Jahren als Ausbildungsleiter verlässt Wormuth den DFB, in der kommenden Saison wird er Cheftrainer bei Heracles Almelo in den Niederlanden. Der Kurs ging zu Ende mit einem Festakt in Gravenbruch. Der Kurs begann im Juni 2017 und endete mit der Prüfungsphase im März 2018. Eingeteilt war der Lehrgang in 22 Wochen Präsenzausbildung, zwölf Wochen Praktikum und sechs Wochen Selbststudium. ps