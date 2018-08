Lkw-Fahrer eingeklemmt

Anzeige

Graben-Neudorf.Ein 58-jähriger Lastwagenfahrer hat ein Stauende auf der B 35 übersehen und ist auf einen Lastzug aufgefahren. Dabei verletzte er sich schwer. Wie die Polizei mitteilte, fuhr er am Montag um 14.30 Uhr in Richtung Germersheim. In Höhe Graben-Neudorf stockte der Verkehr. Ein vor dem Lkw fahrender Scania-Lastzug bremste bis zum Stillstand ab. Da der 58-Jährige das nicht rechtzeitig erkannte, fuhr er auf den Anhänger des Vorausfahrenden auf.

Der Lastwagenfahrer wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn aus seinem aus seinem Führerhaus. Danach wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 28 000 Euro. pol