Lkw-Fahrer eingeklemmt und schwer verletzt

Graben-Neudorf. Ein 58-jähriger Lastwagenfahrer hat das Stauende auf der B 35 übersehen und ist auf einen Lastzug aufgefahren. Dabei verletzte er sich schwer. Wie die Polizei mitteilte, fuhr er am Montag um 14.30 Uhr in Richtung Germersheim. In Höhe Graben-Neudorf stockte der Verkehr. Ein vor dem Lkw fahrender Scania-Lastzug bremste bis zum Stillstand ab. Da der 58-Jährige das nicht rechtzeitig erkannte, fuhr er auf den Anhänger des Vorausfahrenden auf.

Der Lastwagenfahrer wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt. Er wurde durch die Feuerwehr Graben-Neudorf mit einem hydraulischem Rettungsgerät aus seinem Führerhaus befreit und danach mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 44-jährige Fahrer des Scania blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 28 000 Euro. Die B 35 war bis um 17.30 Uhr voll gesperrt. pol