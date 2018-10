Lkw und Pkw in Flammen

Bruchsal.Ein Lastwagen und ein Pkw sind am Mittwoch auf der BAB 5 in Vollbrand geraten. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei auf Nachfrage niemand. Die Strecke zwischen Bruchsal und Weingarten in Richtung Karlsruhe Süd war mehrere Stunden voll gesperrt. Wie der Kreisfeuerverband mitteilte, konnte der Pkw auf der linken Fahrspur schnell gelöscht werden, etwa 1,5 Kilometer weiter stand der Auflieger eines Sattelzuges auf dem Standstreifen in Flammen – diese Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden.

Um kurz nach 9 Uhr waren die Nachlöscharbeiten der Feuerwehr beendet. Inwiefern die beiden Brände des Pkw und des Lkw miteinander zusammenhängen ist Gegenstand der Ermittlungen. Bereits während der Anfahrt der ersten Einsatzkräfte, gingen in der Integrierten Leitstelle Karlsruhe mehrere Notrufe über einen in Vollbrand stehenden Lkw und parallel hierzu einen brennenden Pkw auf der A5 ein.

Die anfahrenden Kräfte der Feuerwehr konnten schließlich einen brennenden Pkw auf dem linken Fahrstreifen feststellen. Während dieser Brand durch die Besatzung des ersten Löschfahrzeuges bekämpft wurde, fuhren die weiteren Kräfte auf der Autobahn weiter. Etwa 1,5 Kilometer weiter, konnte schließlich der brennende Lkw ausgemacht werden. Der Lkw, welcher mit Reifen und Getriebeteilen beladen war, stand in Vollbrand. Umgehend wurden weitere Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bruchsal nachgefordert. Die Abteilungen Bruchsal Stadt, Untergrombach und Büchenau rückten an.

Diesel läuft auf Fahrbahn

Die wasserführenden Fahrzeuge fahren derzeit im Pendelverkehr zur nächsten Ausfahrt, um dort Wasser zu tanken. Aus dem Lkw tritt zudem Dieselkraftstoff aus, welches in das angrenzende Erdreich versickert. Das Umweltamt ist informiert. Für den Grundschutz ist die Abteilung Heidelsheim alarmiert und hat die Bereitschaft am Feuerwehrhaus Bruchsal bezogen, um in einem weiteren Einsatzfall umgehend ausrücken zu können.

Derzeit staut sich der Verkehr auf der A5 auf mehr als zehn Kilometern. Auch die Umleitungsstrecken sind komplett überlastet. Die Feuerwehr bittet die Autofahrer, im Stau auch weiterhin eine Rettungsgasse zu bilden – für nachrückende Einsatzmittel und Bergefahrzeuge. zg

