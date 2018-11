Lkw voll mit Geschenken

Waghäusel-Wiesental.Als „unsere guten Freunde“ bezeichnete der Leiter des Kinderdorfes Klinge, Dr. Johann Cassar, die Wiesentaler „Sängerbündler“. Seine Nachfolge ist Georg Parstorfer angetreten. Die Delegation aus dem Waghäuseler Stadtteil wurde überschwänglich begrüßt. Denn seit 15 Jahren pflegt der Gesangverein enge Kontakte mit der Einrichtung im Odenwald. Jedes Jahr bringt der Verein die Spenden zu den dort wohnenden Kindern und Jugendlichen.

1951 war das Kinder- und Jugenddorf Klinge von Pfarrer Heinrich Magnani als Verein gegründet worden. In dieser Zeit entwickelte sich die Idee, Waisenkinder und Kinder aus schwierigen Familienverhältnissen durch eine an die Struktur einer Familie angelegte Erziehung zu helfen. Das Kinder- und Jugenddorf Klinge entwickelte sich zu einer Jugendhilfeeinrichtung. Mit einem voll beladenen Transporter steuerte die Sängerbund-Mannschaft um den ehemaligen Initiator Karl-Heinz Käpplein das Kinder- und Jugenddorf Klinge in Seckach an, um die Menge der gesammelten Spenden dorthin zu bringen. Laut Auskunft der Dorfleitung sind die Spenden seit einigen Jahren „leider rückläufig“. wr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.11.2018