Lösung soll versöhnen

Anzeige

Karlsruhe.Nach dem Streit um die badische Flagge über dem Karlsruher Schloss strebt die Landesregierung eine versöhnliche Lösung auf Dauer an. Dies geht aus einem Schreiben von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) an die badischen Landtagsabgeordneten Tobias Wald, Ulli Hockenberger und Albrecht Schütte (alle CDU) hervor, das diese am gestrigen Mittwoch veröffentlichten. „Mir liegt sehr daran, eine dauerhafte Lösung für alle Seiten zu finden“, heißt es darin.

Die FDP-Fraktion hat indessen einen Beschlussantrag in den Landtag eingebracht, nachdem die Landes-Flaggen-Verordnung so geändert werden soll, „dass den Bedürfnissen der Bürger der unterschiedlichen Landesteile Rechnung getragen wird“.

Museen und Theater sollten auch andere Flaggen als die Europa-, Bundes- oder Landesflagge setzen dürfen, wenn sie einen konkreten Bezug zum Gebäude oder der Institution haben.