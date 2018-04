Löwen kommen zum Konvent

Nicht alle der 18 neuen Erzträger aus dem nordbadischen und pfälzischen Raum konnten am Konvent in der Jugendstilfesthalle teilnehmen. Dennoch freuten sich die anwesenden Ausgezeichneten sichtlich über die Ehrung. © wr

Philippsburg.Seit 1909 steht die „deutschlandweit einmalige“, so Bürgermeister Stefan Martus, Jugendstilfesthalle in Philippsburg. Doch erstmals versammelten sich dort Löwenschwestern und Löwenbrüder, wie die offizielle Anrede lautet. Tierisch oder kämpferisch ging es aber nicht zu, sondern gewohnt vereinsmäßig. Denn die „Gemeinschaft der Träger des Goldenen Löwen“ hielt in der ehemaligen Reichsfestung

...

Sie sehen 14% der insgesamt 2988 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.04.2018