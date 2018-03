Logopädie erweitert

Anzeige

Waghäusel-Wiesental.Im Topfit-Gesundheitszentrum in Wiesental ist eine Zweigstelle der Logopädie-Praxis von Ina Hübner eröffnet worden. „Nun können wir an einem zusätzlichen Standort das weiterführen, was wir bereits seit zehn Jahren in der Kirrlacher Narzissenstraße anbieten“, sagte Hübner in Anwesenheit von Topfit-Geschäftsführerin Astrid Wörner.

Die neue Praxis ist für alle Kassen zugelassen, wobei alle Störungsbilder therapiert werden. Angeboten werden Patientenorientierung sowie ein intensiver Kontakt zu den Ärzten und Angehörigen. Wichtig sind dabei die ganzheitlichen Therapieansätze. „Mit der Eröffnung dieser Zweigstelle für Logopädie wird die therapeutische Versorgung im Topfit-Healing bestens ergänzt“, lobte Astrid Wörner.

Erfreut zeigte sie sich, dass sie mit Ina Hübner und Praxisleiterin Henrike Müller ein engagiertes Team für das Gesundheitszentrum gewonnen hat. „Die Logopädie ist eine relativ junge therapeutische Fachdisziplin und will Menschen helfen, die aus den unterschiedlichsten Gründen Probleme mit dem Sprechen oder mit der Sprache haben“ so Hübner. Daher werden in beiden Praxen Patienten aller Altersgruppen behandelt. Es geht immer um Sprach-, Sprech-, Stimm- oder Schluckstörungen. Erkennbar ist an den kindgerecht eingerichteten Räumen, dass ein besonderes Augenmerk auf den Nachwuchs gelegt wird. klu