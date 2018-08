Lokalschau geplant

Waghäusel-Kirrlach.Im Waghäuseler Stadtteil Kirrlach steigt ein zweitägiges „Hühner-Hahnen-Fest“, das am Samstag, 25. August, ab 15 Uhr beginnt und am Sonntag weitergeht, zunächst ab 9 Uhr mit einem zünftigen Frühschoppen, dann ab 11 Uhr mit einem Mittagstisch, zubereitet von den engagierten Vereinsköchen.

Geboten wird auch eine Kinderhüpfburg für die jungen Besucher. Veranstalter ist der Kleintierzuchtverein Kirrlach, auf Bezirksebene offiziell unter „KLTZV C 104 Kirrlach“ registriert, der auf sein Vereinsgelände in und um die Halle in der St. Leoner Straße 64 einlädt.

Vorsitzender Wolfgang Guba weist bereits darauf hin, dass im Oktober eine große Lokalschau stattfinden wird. Immer wieder bringt der reaktivierte Kleintierzuchtverein jüngere und ältere Preisträger hervor. Im Wesentlichen konzentrieren sich die Kirrlacher Kleintierzüchter auf Tauben, Hühner, Hähne und Hasen.

Aktive Jugendarbeit

Baden-Württemberg ist, wie zu hören ist, mit mehr als 100 000 Kleintierzüchtern in mehr als 1000 Vereinen ein Kernland der Rassegeflügel- und Rassekaninchenzucht. Die mehr als 15 000 Jungzüchter seien ein Zeichen dafür, dass in den Vereinen aktive Jugendarbeit betrieben werde. Mit ihren Zielsetzungen erfülle die Kleintierzucht wichtige gesellschafts- und sozialpolitische Aufgaben. wr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.08.2018