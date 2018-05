Luftaufnahmen vom Oktokopter

Anzeige

Mehrere Flüge am Saalbach

Die Aufnahmegeräte selbst gleichen bereits die meisten Erschütterungen aus, die durch Flug, Winde oder ähnliche Einflüsse auftreten. „Schwierig war aber der Flug über den Saalbach“, erinnert sich Weiler, „da wir dort die Kamera in einen der Saalbachkanäle gelenkt haben, um beim Rückflug leicht aufzusteigen und so die Stadtmauer in der Orbinstraße einzuführen. Hier war nicht nur der Helligkeitsunterschied enorm, sondern auch die Windanfälligkeit. Wir brauchten mehrere Anläufe.“

So lebt der mehr als einstündige Streifen zur keineswegs bloß barocken Architektur- und Stadtgeschichte nicht nur von zahlreichen Experteninterviews, sondern vor allem von dieser Kraft seiner Bilder, die die Stadt in besonderem Licht erscheinen lassen. „Zusammen mit der Musik, die eigens für die Dokumentation komponiert worden ist, soll sich ein Erlebnis ergeben, das den Zuschauer betrachten, mitdenken und mitfühlen lässt“, wünscht sich Weiler. tam

