Männer schießen in Kindergarten

Karlsruhe.Drei junge Männer haben mit Softair-Waffen die Fenster eines Kindergartens beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, hörte die 52-jährige Reinigungskraft eines Kindergartens in der Karlsruher Südweststadt am Montag, gegen 19 Uhr, Schüsse. Anschließend fielen ihr in der doppelverglasten Fensterscheibe im Obergeschoss des Kindergartens zunächst stecknadelgroße Einschusslöcher auf.

Beim Blick nach draußen, entdeckte sie zwei Köpfe, welche sich in einer gegenüberliegenden Wohnung hinter dem Balkongeländer versteckten. Daraufhin alarmierte die 52-Jährige die Polizei. Bei der Durchsuchung stellte die Polizei einer gegenüberliegenden Wohnung drei Softair-Waffen fest.

Drei Tatverdächtige, im Alter zwischen 18 und 23 Jahren, traten freiwillig aus dem Haus und stimmten einer Durchsuchung der Räumlichkeiten zu. Offenbar handelte es sich um eine Wohngemeinschaft. In der Wohnung selbst konnte ein weiterer Bewohner angetroffen werden. Als er von der Polizei den Grund der Durchsuchung des Hauses erfuhr, händigte er den Beamten drei mutmaßliche Softair-Waffen aus. pol