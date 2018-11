Männer verkaufen gefälschte Artikel

Waghäusel.Vier Männer sollen gefälschte Elektroartikel im Wert von mehr als 150 000 Euro im Internet verkauft haben. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bei Wohnungsdurchsuchungen am Dienstag in Waghäusel fand die Polizei mehrere tausend gefälschte USB-Stecker, USB-Ladekabel und kabellose Ladegeräte großer Mobiltelefonhersteller.

Der Verkaufswert der sichergestellten Artikel liegt bei rund 10 000 Euro. Die Ermittlungen gegen die vier Männer im Alter zwischen 22 und 25 Jahren laufen seit August. Nach Erkenntnissen der Polizei kauften die Beschuldigten die gefälschten Waren in China und verkauften sie für ein Vielfaches des Einkaufspreises im Internet weiter. Sie erwarten nun Strafverfahren wegen Betrugs und Verstoßes gegen das Markengesetz. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.11.2018